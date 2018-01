Tarso discute segurança pública com 22 prefeitos paulistas

O ministro da Justiça, Tarso Genro, reúne-se nesta quarta-feira, 9, em São Paulo, com 22 prefeitos das cidades integrantes do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). O objetivo é tratar da implementação dos projetos preventivos.

A reunião ocorre das 10h30 às 13h30 no Escritório de Representação da Presidência da República. No encontro, o ministro anunciará a agenda de instalação do primeiro Território de Paz no estado. A iniciativa reúne, em uma só comunidade, 20 a 30 projetos preventivos do Pronasci para enfrentamento da criminalidade.