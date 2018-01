Tarifas de ônibus da EMTU sobem no próximo domingo

SÃO PAULO - A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) divulgou nesta segunda-feira, 6, que vai reajustar as tarifas das linhas intermunicipais da Grande São Paulo a partir do próximo domingo, 12.

O aumento foi liberado na semana passada por decisão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Dimas. O magistrado acatou recurso do governo Geraldo Alckmin (PSDB) contra a liminar que havia estendido aos ônibus intermunicipais a proibição de reajuste na tarifa integrada entre ônibus da capital e trilhos (metrô e trem), no dia 11 de janeiro.

Dimas acolheu o argumento do governo de que a proibição temporária do aumento das tarifas da EMTU causaria "lesão à ordem e economia pública" e destacou que os reajustes dos ônibus intermunicipais aplicados no início deste ano ficaram dentro da inflação do período (7% na média), ao contrário do aumento dado na integração (14,8%) e nos bilhetes temporais (até 35,7%).

Segundo a EMTU, "o percentual médio do reajuste nas áreas de concessão leva em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra e combustível, além das cláusulas contratuais com os consórcios". Os aumentos atingem as linhas que operam nas 39 cidades da Grande São Paulo, incluindo a capital.

CONFIRA OS REAJUSTES POR ÁREA DE CONCESSÃO:

Área 1 – Consórcio Intervias

Municípios: Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia

Reajuste médio: 6,65%

Área 2 – Consórcio Anhanguera

Municípios: Cajamar, Caieiras, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Franco da Rocha

Reajuste médio: 6,58%

Área 3 – Consórcio Internorte

Municípios: Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel

Reajuste médio: 7,18%

Área 4 - Consórcio Unileste

Principais municípios: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano

Reajuste médio: 6,64%

Área de Permissão – municípios do ABC

O percentual médio do reajuste na Área 5 será de 6,10% e leva em consideração o custos dos insumos do transporte como mão de obra e combustível.

Municípios: Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

Corredor Metropolitano ABD – Concessionária Metra

A tarifa das 13 linhas que operam no Corredor Metropolitano ABD (São Mateus - Jabaquara) e sua extensão Diadema - São Paulo (Morumbi) passa a ser de R$ 4,30.