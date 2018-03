'Tarifa zero seria jeito de socializar custos'

Ela conta que não conseguiu tirar planos do papel porque não garantiu maioria na Câmara e foi boicotada pelo próprio partido, o PT. "Faltou apoio político".

Nos planos da ex-prefeita, a tarifa zero seria bancada por meio de um aumento na alíquota do IPTU de imóveis próprios e alugados. "É uma medida inovadora e criativa, diferente das políticas tradicionais", diz.

Ela afirma que a tarifa livre não seria promovida pelos subsídios municipais. Na estimativa do prefeito Fernando Haddad, a Prefeitura precisaria investir pelo menos R$ 6 bilhões em subsídios. A ex-prefeita não sabe dizer quanto seria necessário aumentar nas tarifas de IPTU. "Foram feitos estudos na época."

Erundina afirma que ainda não conseguiu convencer as prefeituras do PSB, seu atual partido, a implementar a medida em cidades que administra, como Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Cuiabá e Porto Velho. "Acho que o PSB pode se abrir ao projeto. É preciso calcular o impacto na economia, não é uma estratégia simplista." Para a deputada, os protestos do Movimento Passe Livre estão servindo para retomar a discussão. Mas ela lamenta excessos e vandalismo. "Não pode porque aí o movimento perde a razão." /B.P.M.