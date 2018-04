Tarifa sobe até 2.500% em dias de eventos

Os eventos foram o show de Eric Clapton, que ocorreu no Estádio do Morumbi, e o jogo entre Corinthians e Botafogo, no Pacaembu. "Comumente acontecem casos nos quais o consumidor é surpreendido por aumento do preço do estacionamento, pois em dia de evento esse valor vai às alturas", comenta Renan Ferraciolli, diretor de fiscalização do Procon-SP.

O diretor explica que as empresas autuadas não conseguiram justificar o aumento de preços naquele dia. Segundo Ferraciolli, o preço praticado pelas empresas é livre, mas a elevação sem justa causa pode causar multa de R$ 400 a R$ 6 milhões, conforme o faturamento e o dano provocados. "Chegamos a encontrar diferença de preço que ia de R$ 2 em dias comuns para R$ 100 em dia de evento." As empresas podem recorrer.

O diretor recomenda que as pessoas devem buscar alternativas para não contribuir com esses estabelecimentos. "O brasileiro precisa criar o hábito do boicote, não colaborar com práticas abusivas e denunciar aos órgãos fiscalizadores." / L.V.