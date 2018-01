Tarifa do Metrô e CPTM sobe para R$ 2,65 a partir do dia 9

A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos anunciou nesta segunda-feira, 1º, reajuste nas tarifas do Metrô e da CPTM. A partir do próximo dia 9, o bilhete unitário passará de R$ 2,55 para R$ 2,65, alta de 3,9%. Já o Bilhete Único Integrado passará de R$ 4,00 para R$ 4,07, o que representa aumento de 1,8%.

O bilhete Madrugador teve correção de 2,1% (R$ 2,35 para R$ 2,40) e seu horário de validade foi ampliado em 15 minutos. A família de Bilhetes Fidelidade também foi reajustada: com 8 viagens passou de R$ 19,60 para R$ 20,32; com 20, de R$ 47,00 para R$ 48,70; e com 50, de R$ 112,50 para R$ 116,50. A alta média foi de 3,6%. O Cartão Lazer BLA, com 10 viagens, subiu 3,7% (R$ 21,5 para R$ 22,30).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A secretaria informa que o reajuste foi feito seguindo a política de correção anual definida em fevereiro de 2008, que tem como referência o ndice de Preços ao Consumido (IPC/Fipe). Desde o final de 2006 até janeiro deste ano, a tarifa do Bilhete Unitário foi reajustada em 15,2%, e a do Bilhete Único teve alta de 16,3%.

Desde o dia 4 de janeiro, a tarifa do ônibus na capital paulista passou de R$ 2,30 para R$ 2,70, um reajuste de 17,4% determinado pela Prefeitura de São Paulo desde 2009. De acordo com a administração municipal, o dinheiro gasto pela população com as passagens de ônibus ainda não cobre as despesas com o transporte público.

No ano passado, a Prefeitura gastou mais de R$ 800 milhões com subsídios, valor que superou em mais de R$ 200 milhões o orçamento previsto. Para manter o valor da tarifa em R$ 2,30 por três anos, a Prefeitura precisou usar no setor parte do dinheiro que seria investido em obras do Rodoanel e na expansão do Metrô.