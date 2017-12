Tarifa de ônibus intermunicipal sobe até 13,4% domingo

SOROCABA - As tarifas de ônibus intermunicipais rodoviários sobem 10,53% a partir da zero hora de domingo, 5. Já para as linhas suburbanas, que atendem cidades muito próximas ou conurbadas, o aumento será de 13,40%. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o reajuste ocorre após 17 meses sem aumento e a inflação nesse período medida pelo IPCA acumulou 13,7%.

O reajuste vale para as linhas intermunicipais do Estado de São Paulo, exceto as que operam dentro da regiões metropolitanas, que são regulamentadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).

De acordo com a Artesp, no cálculo da nova tarifa foram considerados reajustes de salários das categorias que atuam no setor e um aumento de 16,91% no óleo diesel e, ainda, a renovação da frota. Ao todo, são 631 linhas rodoviárias e 431 suburbanas no Estado. Os passageiros que viajam com frequência podem comprar bilhetes rodoviários antes do reajuste, com validade de 12 meses. Idosos a partir de 60 anos têm garantidos dois assentos gratuitos nos ônibus intermunicipais rodoviários.

No transporte rodoviário, as passagens são vendidas em agências ou pontos de embarque com poltronas numeradas e são proibidos passageiros em pé. No suburbano, a tarifa é cobrada no interior do veículo e são admitidos passageiros em pé até a capacidade estabelecida para o tipo de coletivo.