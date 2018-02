Tarifa de ônibus deve cair para R$ 2,10 A prefeitura de São José do Rio Preto (SP) encerrou ontem a primeira fase da licitação que vai escolher duas empresas para gerenciar o transporte urbano. Com isso, a expectativa é de que, a partir do segundo semestre, a tarifa já deva ser reduzida em até 22% - por conta de subsídio via verbas orçamentárias do município. Assim, a tarifa técnica, estipulada em R$ 2,45, deverá cair para R$ 2,10 para os usuários, que hoje pagam R$ 2,30. Quatro empresas disputam dois lotes, um de R$ 5 milhões e outro de R$ 2 milhões.