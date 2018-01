Tarifa de garagens subterrâneas fica até 68% mais cara em SP

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Estacionar nas garagens subterrâneas da capital paulista vai ficar mais caro. Dois decretos publicados nesta quinta-feira, 26, pela Prefeitura elevam em até 68% as tarifas cobradas dos usuários nos espaços situados sob a Praça Alexandre de Gusmão, perto do Parque Trianon, na zona sul, e sob a Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, na zona oeste, perto do Hospital das Clínicas.

No caso da garagem do Trianon, parar o carro por duas horas, por exemplo, saltará de R$ 15,50 para R$ 21, uma elevação de 35%. Já a primeira hora custará R$ 15, ou 25% a mais do que os atuais R$ 12.

Por sua vez, os mensalistas terão que pagar R$ 377, ante R$ 340 hoje em dia (uma diferença de 10,8%).

Na outra garagem, que serve as instalações do HC, a primeira hora também subirá de R$ 12 para R$ 15. Já a segunda hora terá aumento de R$ 4,50, passando dos R$ 15,50 praticados atualmente para R$ 20. Os mensalistas, por sua vez, passarão a pagar R$ 380, em vez dos R$ 330 de hoje -- uma variação de 15%.

A partir da terceira hora, o valor do estacionamento começará a ser de R$ 5, em vez dos R$ 3,50 atuais. Essa mesma cobrança, no Trianon, se elevará de R$ 3,50 para R$ 5,90 por hora extra, um aumento de 68%.

A última vez que os preços das duas garagens sofreram reajustes foi em agosto de 2011, o penúltimo ano da gestão do prefeito Gilberto Kassab (PSD). O aumento anterior, em abril de 2010, ocorreu em um intervalo de tempo menor.

Somados, ambos os espaços oferecem mais de mil vagas em bairros já saturados de automóveis. A do HC tem 755 vagas e a do Trianon, 510. Os dois estacionamentos, construídos no final da década de 1990, são concedidos para a administração da iniciativa privada. Tanto o Trianon Park quanto a Garagem Clínicas tem a Estapar como sócia.

Administradores das duas garagens informaram à reportagem que ainda não há prazo para os novos preços serem praticados, mas que a alteração ocorrerá nos próximos dias.