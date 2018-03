Tarifa de embarque poderá variar segundo o horário do voo A Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) publicou ontem no Diário Oficial da União resolução que permite mudar as regras para as tarifas aeroportuárias. Como o Estado antecipou em novembro, o administrador de cada aeroporto poderá dar descontos de até 100% ou cobrar 20% a mais no valor das tarifas de embarque, pouso e permanência, obedecendo a um valor padrão estabelecido pela Anac.