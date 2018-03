Tarifa da inspeção veicular em SP voltará novamente para R$ 61,98

SÃO PAULO - A tarifa da inspeção veicular em São Paulo em 2011 voltará a ser de R$ 61,98, a partir deste sábado. O Tribunal de Justiça (TJ) havia derrubado a liminar que proibia o reajuste de R$ 56,44 para o novo valor.

Segundo o Controlar, a emissão dos boletos será suspensa a partir da zero hora do dia 5 deste mês e estará disponível a partir das 6h do mesmo dia.

O reajuste da taxa foi anunciado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM) no dia 30 de dezembro. O anuncio aconteceu cinco dias após o governo municipal informar que o valor da tarifa ficaria congelado.