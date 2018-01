Tarde e noite deste domingo serão chuvosas em São Paulo

SÃO PAULO - São Paulo deve sofrer com alagamentos provocados pancadas de chuva na tarde e na noite deste domingo de Páscoa, 4, segundo informam as previsões feitas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Segundo o órgão, o dia começou com temperaturas na casa dos 20ºC, nebulosidade e alguns pontos de chuva fraca na Capital. A temperatura máxima alcança os 27ºC durante a tarde.

A chegada de uma frente fria provoca pancadas de chuva na região metropolitana no decorrer do dia, principalmente entre a tarde e a noite. As chuvas podem provocar alagamentos e devem ocorrer com intensidade em alguns pontos da cidade.