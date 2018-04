Tarde continua com chuvas fracas na cidade de São Paulo

SÃO PAULO - A tarde desta quinta-feira, 26, segue com céu encoberto e chuvas fracas em pontos isolados da Grande São Paulo. Por causa da passagem de uma frente fria, o tempo mudou trazendo declínio de temperatura.

Segundo as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 15h os termômetros apontavam 19ºC em Pirituba e Tremembé, ambos na zona norte, sendo que ontem no mesmo horário, estes bairros registraram temperaturas em torno dos 30ºC.

No momento, a cidade registra um ponto de alagamento transitável na Rua Maria Cândida, na altura do número 292, no bairro Vila Guilherme, na zona norte. Nas próximas horas, as precipitações com intensidade fraca à moderada persistem em diversos pontos da capital.

Previsão. Na sexta-feira, 27, a frente fria se desloca lentamente pelo litoral paulista, o que mantém o tempo chuvoso na região metropolitana de São Paulo. Devido ao solo encharcado, alerta-se para o risco de deslizamentos de terra, alagamentos e transbordamentos de rios e córregos. As temperaturas continuam em declínio e oscilam entre 17ºC e 22ºC.

No sábado, 28, o sistema frontal se afasta para o litoral fluminense, mas o vento mais frio e úmido que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens que provocam chuva fraca. Por conta disso, o potencial para deslizamentos ainda é alto. Mínima de 16ºC e máxima de 21ºC.