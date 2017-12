Tarcísio Meira se envolve em acidente na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - O ator Tarcísio Meira, de 74 anos, teve sua picape Toyota Hilux atingida na traseira por uma moto Honda Titan azul, na manhã de quinta-feira, 22, na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, próximo à Ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Os dois ocupantes da moto, o piloto, de 32 anos, uma vendedora, de 30, na garupa, foram encaminhados para a unidade Santo Amaro da Santa Casa de Misericórdia.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o condutor da moto estava com a carteira de habilitação vencida. A moto foi apreendida. O ator, ainda segundo a SSP, não se feriu e informa que foi atingido pela moto ao pisar no freio para não bater no veículo da frente, o primeiro a parar bruscamente. O caso foi registrado no 93º Distrito Policial, do Jaguaré.