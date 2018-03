Tapuiassauro

A história saiu no caderno especial Dinossauros do Brasil, aqui no Estadão, semana passada, e foi contada magistralmente por Herton Escobar. Começou em 2005, lá em Coração, quando um sujeito chamado Zezinho topou com um pedaço de osso, saindo do chão. Curioso, levou-o para casa. Dias depois, um oficial de justiça bateu à porta, para entregar um documento. Em qualquer parte do planeta, quando um oficial de justiça aparece, o dono da casa se mete embaixo da cama, apaga a luz do quarto, manda a esposa dizer que ele foi pra Papua-Nova Guiné e só volta em maio, se voltar. Mas Coração de Jesus é norte de Minas, quase Bahia, de forma que Zezinho fez o sujeito entrar, deve ter oferecido um café, um pão de queijo, uma cachaça quem sabe e, papo vai, papo vem, os dois terminaram debruçados sobre o osso. O oficial, tão interessado quanto seu conterrâneo, resolveu ir além de suas obrigações para com o Judiciário e dar uma mão à paleontologia nacional. Foi à casa de um ilustre jesuíno, Ubirajara Alves Macedo: "a enciclopédia viva da cidade. Se alguém pudesse descobrir de onde vinha aquele osso, era ele". Bira não sabia nada sobre o assunto, mas, como uma das principais virtudes do sábio é reconhecer sua ignorância, resolveu pedir ajuda aos universitários: ligou para todas as instituições de ensino superior que conhecia. Os doutores, provavelmente enrolados com planilhas Excel e contas a pagar, pensando na morte da bezerra ou se aquela noite, quem sabe, enquanto lessem os clássicos, cortariam as unhas dos pés, ignoraram as chamadas.

Não desacreditemos toda a academia, no entanto, por conta de tamanho desinteresse. Foi um biólogo, Márcio Nobre, filho de um amigo do Bira, quem trouxe a solução. A solução atendia pela alcunha de Wolverine, um geólogo de chapéu a la Indiana Jones, duas costeletas largas e membro da comunidade "Eu tenho uma Rural Willys", no Orkut, da qual Nobre também faz parte. "Atenção Galera das Trilhas" - diz o texto na página da comunidade - "se vc tem um jipe original, transformado, equipado para fazer tudo, esse é o seu lugar. E não se esqueça, se vc conhece novas trilhas, deixe seu recado. Um Abraço Trilheiros do Cerrado!!!!!!" Nobre, o biólogo de Coração de Jesus, tinha mais do que uma trilha para informar. Contatou Wolverine e falou do osso. Wolverine, cujo nome civil é Ricardo Domingues e trabalha com paleontologia no Museu de Zoologia da USP, contou a história a Hussam Zahler, curador de herpetologia (estudo dos répteis) do museu, e eles foram pro norte de Minas, ver o que é que estava acontecendo. Dois anos depois desenterrariam, ali, o crânio de titanossauro mais bem conservado que já foi encontrado sobre (ou melhor, sob) a face da Terra: a cachola de um bicho que, há 120 milhões de anos, media 4 metros de altura e 13 de comprimento.

Neste ponto do texto, o leitor desavisado deve pensar, assim como eu, até semana passada: finalmente encontraram um dinossauro no Brasil! A pobreza diminuiu, a classe C cresceu, tem TV de LCD até no quebra-sol dos táxis, já era hora de termos dinossauros, como os países de Primeiro Mundo! Mas o que o caderno especial do Estadão mostrou é que o Tapuiassauro (apelido dado ao titanossauro mineiro, enquanto aguarda seu batismo científico) não é a primeira nem a segunda espécie encontrada no País, é a décima sétima. Temos o Santanaraptor placidus e o Angaturama limai, do Ceará, o Uberabatitan ribeiroi e o Adamantisaurus mezzalirai, mineiros, o Saturnalia tupiniquim, gaúcho, o Antarctosaurus bresiliensis, paulista, entre outros, de nomes tão exóticos quanto suas figuras. Não só temos muitos fósseis, mas em alguns casos, possuímos os melhores: da Chapada do Araripe, fronteira do Ceará, Piauí e Pernambuco, saíram os mais bem preservados pterossauros do mundo - aqueles répteis voadores, inspiração para as montarias aladas dos Naavi, em Avatar.

O grande problema é que existem pouquíssimos profissionais para estudar o assunto. Em todo Brasil, há cerca de 40 paleontólogos. É 17 vezes menos gente que os membros da comunidade "Eu tenho uma Rural Willys", do Orkut: 695. Por enquanto, ainda dependemos do empenho de pessoas como o Zezinho e o Bira, o oficial de justiça e Wolverine, o Professor Hussam e outros gatos pingados que, com seu esforço e curiosidade, ajudam a reconstruir o mundo tal qual era há 100 milhões de anos, quando não havia planilhas Excel nem contas a pagar, novelas a seguir ou unhas a cortar, mas répteis do tamanho de ônibus ou helicópteros, andando, voando, nascendo e morrendo por aí.