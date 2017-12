Tanque explode e mata operário em indústria de fertilizantes

SOROCABA - Um tanque usado no transporte de lodo explodiu e causou a morte de um funcionário, na indústria de fertilizantes agrícolas Fersol, na manhã desta segunda-feira, 6, em Mairinque, região de Sorocaba, no interior de São Paulo. O operário de 40 anos fazia reparos com solda em um vazamento sobre o tanque quando aconteceu a explosão. Com o deslocamento de ar, ele foi arremessado a vários metros de distância.

Socorrido ainda com vida e levado ao pronto-socorro da Santa Casa de São Roque, o homem não resistiu. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a empresa, o tanque estava instalado sobre uma carreta e era usado para o transporte de lodo e resíduos orgânicos. A suspeita é de que a explosão tenha sido causada por gases que se formaram no interior do recipiente. A Polícia Civil de Mairinque vai abrir inquérito para apurar as causas do acidente.