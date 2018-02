Tampa de bueiro afunda e 2 faixas são fechadas Um bueiro sem tampa na Marginal do Pinheiros provocou ontem o bloqueio de duas faixas da via no sentido Interlagos, próximo do Jockey Club de São Paulo. O problema começou por volta das 15h e chegou a causar engarrafamento de 9,3 km. No fim da tarde, técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelo bueiro, iniciaram os reparos e o problema foi resolvido às 18h15, quando a lentidão era de 8,4 km. Segundo a Sabesp, a tampa afundou por causa do tráfego.