Tamoios também está na mira da iniciativa privada Outra proposta da iniciativa privada avaliada pelo governo do Estado inclui a duplicação do trecho de serra da Rodovia dos Tamoios (SP-99) e a construção de contornos viários em Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte. A administração já havia afirmado que pretendia fazer as obras por conta própria, mas uma Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP) foi apresentada. Agora, o Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas vai analisar a proposta, feita pelas empresas Odebrecht Transport Participações, Ecorodovias Infraestrutura Logística e Seveng-Civilsan. A iniciativa prevê, além da construção, a manutenção e a operação dos trechos. / C. V.