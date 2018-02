Tamoios será fechada hoje das 12h às 14h A Rodovia dos Tamoios terá trechos interditados nos dois sentidos durante esta semana para detonações de rochas, como parte das obras de duplicação da via, segundo a Dersa. As interdições ocorrerão entre as 12h e as 14h de hoje e de quinta-feira, para as intervenções no trecho de planalto. A primeira será no km 16, em Jambeiro, e a segunda, em Paraibuna, no km 37,4 da rodovia.