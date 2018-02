Tamoios será bloqueada na 3ª e 5ª, das 12h às 14h A Rodovia dos Tamoios será interditada entre as 12h e as 14h das próximas terça e quinta-feiras, nos dois sentidos, para detonação de rochas. A operação é necessária para as obras de duplicação do trecho de planalto. A primeira intervenção será no trecho do km 16, em Jambeiro; a segunda, em Paraibuna, no km 37,4. Segundo o Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), essas serão as primeiras detonações previstas para as obras de duplicação da rodovia, que liga São José dos Campos, no interior, a Caraguatatuba, no litoral.