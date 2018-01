Tamoios, Anchieta e Imigrantes têm tráfego intenso

As rodovias Tamoios, Anchieta e Imigrantes tinham tráfego intenso no sentido do litoral, mas sem registro de pontos de parada, no final desta segunda-feira, 29. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves ao longo da tarde. Nas demais estradas que ligam a capital ao interior e litoral paulista o movimento era normal. Veja também: Mais proteção no caminho do litoral Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Segundo a Ecovias, da 0 às 17 horas, cerca de 48 mil veículos passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes rumo à Baixada Santista, sendo 5.807 deles na última hora. O sistema funciona no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas rodovias são usadas por quem segue para o litoral e as norte de ambas operam no sentido capital. Capital As vias da capital acumulavam 12 km de lentidão às 17h48 desta segunda, 29, em decorrência do excesso de veículos. As Marginais do Tietê e do Pinheiros concentravam os piores pontos. A primeira estava congestionada por 3,9 km na pista expressa, da Rua Azurita e a Ponte da Casa Verde, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. A segunda reunia três trechos de morosidade, que somavam 5,3 km.