Tamboré ampliado terá prédio de estacionamento

"Fizemos uma pesquisa com os clientes, que queriam um mix maior de lojas", ressalta Juliana de Vasconcelos Lopes, superintendente do Shopping Tamboré. "Nossos consumidores são jovens. Estão entre os 25 e os 35 anos", ressalta.

Foram, no entanto, preservadas as características iniciais do projeto. O shopping continua térreo, ao ar livre, com um espelho de água no meio dos corredores. A reforma trouxe mais 851 plantas, de 27 espécies diferentes, algumas árvores com mais de dez anos de vida.

Segundo a prefeitura, até o fim do ano uma nova entrada para Tamboré será construída na Rodovia Castelo Branco para diminuir o afunilamento do trânsito. Já se fala também na construção de um viaduto nesse trecho.