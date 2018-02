Tamanduateí terá projeto de R$ 9 milhões

Além dos dois bairros que batizam o projeto, Cambuci, Vila Monumento, Ipiranga e Tamanduateí serão alvo dos planos elaborados pelos arquitetos. Eles devem aumentar a oferta de moradias na região, já servida por trem e metrô. Além disso, as propostas devem valorizar os bens históricos dos bairros.

Entre as exigências da Prefeitura estão a renaturalização (recuperação e revitalização) do Rio Ipiranga e a requalificação do Largo do Cambuci e das Ruas Luís Gama, Lavapés, Independência e Tereza Cristina, além das Avenidas Dom Pedro I e do Estado. Habitações de interesse social devem ser planejadas.

O consórcio CMVC é formado pela alemã Astoc, especializada em reurbanização, e pelas brasileiras Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental, Contacto Consultores Associados, além do escritório do arquiteto uruguaio Hector Vigliecca. / TIAGO DANTAS