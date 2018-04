TAM pode ser multada em R$ 2 mi por não ajudar passageiros de voo cancelado A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse ontem que a TAM pode ser multada em até R$ 2,23 milhões por causa de problemas após o cancelamento, na terça-feira, do voo JJ 8078 (Rio-Nova York). Ontem houve reunião da Anac com representantes da empresa aérea para "obter explicações sobre a assistência prestada aos passageiros". A agência afirmou que a companhia já havia sido notificada anteontem. A multa, no entanto, só poderá ser aplicada depois da conclusão do processo que apura o ocorrido.