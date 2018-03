TAM e Webjet, menos pontuais, alegam problemas meteorológicos

Procuradas pela reportagem, as companhias alegaram que os atrasos foram motivados por questões pontuais. Segundo a Webjet, os problemas foram causados por "restrições meteorológicas, tráfego aéreo e grande fluxo de passageiros nos aeroportos". A Gol, por sua vez, afirmou que "para os passageiros da companhia, o fim de ano foi de tranquilidade nos aeroportos". A empresa ainda disse que "rodou normalmente e com índices de eficiência operacional dentro da média do setor".

A TAM afirmou que os atrasos e cancelamentos "foram causados principalmente por problemas meteorológicos em algumas cidades, manutenções não programadas ou ajustes na malha". Ainda de acordo com a empresa, "entre os dias 27 e 29 de dezembro, as operações internacionais da companhia foram prejudicadas pelo fechamento do Aeroporto John Fitzgerald Kennedy (JFK), em Nova York, por causa das fortes nevascas que atingiram o noroeste dos Estados Unidos".

Boa performance

A Azul teve no fim de 2010 quase o dobro de voos do que no mesmo período de 2009, mas os atrasos ficaram perto dos 10%.