TAM e Gol cancelam voos para Argentina e Uruguai na manhã desta segunda-feira

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A companhia aérea TAM informou que os voos da manhã desta segunda-feira, 13, com destino para Buenos Aires, na Argentina, foram cancelados em razão da nuvem de cinzas do vulcão chileno Puyehue. A empresa Gol também cancelou os voos da manhã desta segunda para Buenos Aires e Rosário, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai, pelo mesmo motivo.

Em nota, a TAM informou que "Os clientes da companhia devem ligar para a Central de Atendimento da TAM antes de se dirigirem ao aeroporto ou para remarcar seus voos. Os números são: Brasil: 4002-5700 (capitais) e 0800-570-5700 (demais localidades)".

Já a Gol orientou os passageiros a "permanecer em suas cidades de origem e verificar a situação dos voos com a empresa antes de se dirigir ao aeroporto". A companhia afirmou ainda que "providenciará reacomodações sem cobrança das taxas previstas e, se os clientes preferirem cancelar a viagem, receberão o reembolso no valor integral dos bilhetes". O número de atendimento ao cliente da Gol no Brasil é 0300-115-2121.