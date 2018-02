TAM cancela dois voos que sairiam de São Paulo na noite de domingo

SÃO PAULO - Dois voos da TAM que saíam do aeroporto de Congonhas foram cancelados na noite deste domingo, 21. Cerca de 200 passageiros que voavam para Londrina e Ribeirão Preto foram afetados pela medida.

Em nota, a TAM informou que os cancelamentos ocorreram devido ao "fechamento de diversos aeroportos do país e a impossibilidade de iniciar as operações antes do encerramento das atividades no aeroporto da capital paulista, às 23h".

Segundo a companhia, os passageiros foram acomodados em hotéis próximos ao aeroporto e realocados para outros dois voos desta manhã.