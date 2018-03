'Talvez devêssemos amadurecer a questão (da transmissão do júri)'

ENTREVISTA

Pessoalmente, o que o senhor acha da possibilidade de transmitir um julgamento ao vivo?

Inicialmente, eu não vejo grandes óbices. Mesmo porque a questão é pública e não haveria nenhum inconveniente de as pessoas acompanharem. Se houver espaço, qualquer um pode assistir à sessão. Acredito que, pelo interesse público que a transmissão atrai, poderia inclusive servir para mostrar ao público o que é um julgamento no Tribunal do Júri.

As sessões do Supremo Tribunal Federal são transmitidas ao vivo. Qual é a diferença?

Não existe diferença substancial. Talvez devêssemos amadurecer melhor a questão... Isso é didático, faz parte do jogo democrático.