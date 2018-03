Taboão, Guarulhos e Mogi têm novas linhas O governo do Estado, por meio da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), iniciará no sábado a operação de três linhas intermunicipais para atender usuários da Região Metropolitana de São Paulo. A primeira parte de Taboão da Serra, com a integração ao sistema metroferroviário, sem o pagamento de outra tarifa. A partir de Guarulhos, um novo serviço também estabelece ligação alternativa com a Penha, em São Paulo; e usuários de Mogi das Cruzes terão ligação direta com o Aeroporto de Cumbica.