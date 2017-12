SWU: frio, filas e rock marcam o 1º dia

O show mais esperado do primeiro dia SWU Music and Arts Festival, em Itu (cerca de 100 km de São Paulo) teve de ser interrompido duas vezes: primeiro, o Rage Against the Machine teve de parar de tocar quando uma grade desabou na área premium; depois, um apagão no som provocou a ira dos espectadores que já estavam exaltados.

A queda da grade não deixou feridos graves, mas a banda disse que não tocaria enquanto não tivesse certeza que todos estavam seguros. Depois das interrupções, o show continuou às 23h.

Cerca de 50 mil pessoas, segundo estimativa dos organizadores, rumaram de todos os lugares do País para a Fazenda Maeda para assistir aos shows do primeiro dia do evento. A temperatura chegou a 16°C, com sensação térmica ao redor dos 10°C às 21h. O trânsito ficou complicado na entrada e a poeira castigou as gargantas dos fãs.

Tinha fila para tudo, da cerveja aos salgadinhos, mas um clima pacífico tomou conta das pastagens que hoje são o grande pátio do rock no Brasil. No início da noite, os esforços de sustentabilidade mostravam-se bem-sucedidos, com a pista limpa e a iluminação por energia solar dando conta da fazenda.

À tarde, chamou a atenção a apresentação do grupo de funk metal Infectious Grooves. Na mesma hora, no palco Oi, a cantora Mallu Magalhães sofria com microfonia. No palco Ar, no começo da noite, a banda carioca Los Hermanos fez um show muito mais empolgante que o último, em março do ano passado, quando eles abriram para o Radiohead em São Paulo.

O grupo Mutantes, liderado pelo guitarrista Sergio Dias Baptista, conseguiu também uma boa adesão da audiência. Após o lançamento internacional do disco Haih, a banda celebra uma nova "mutação" na longínqua carreira da banda, iniciada nos anos 1960 e de volta à ativa em 2006, sem Rita Lee. Em entrevista ao Estado antes de subir no palco, Sérgio disse que, desta vez, o grupo voltou a ser coeso. "Não existe mais diferenciação (entre os Mutantes e a banda de apoio), como existiu na volta em 2006. Agora, funciona tudo junto, todo mundo colabora."

Na nova formação, Sérgio se juntou a novos e velhos amigos. A cantora Bia Mendes é conhecida de 20 anos e participou de turnês com Rita Lee. "Quando os Mutantes voltaram, procurei trabalhar junto, ficar por perto", conta ela, que sobe ao palco do SWU com o pequeno Mário Eugênio na barriga. "É um novo Mutante que vem aí."

ALGUMAS ATRAÇÕES DE HOJE

Os shows começam a partir das 14 horas:

Palcos Água e Ar

14h: Ilo Ferreira (Água)

14h50: O Teatro Mágico (Ar)

15h40: Jota Quest (Água)

16h40: Capital Inicial (Ar)

17h45: Sublime with Rome (Água)

18h50: Regina Spektor (Ar)

19h55: Joss Stone (Água)

21h: Dave Matthews Band (Ar)

22h55: Kings of Leon (Água)

Palco Oi

14h40: Volver

17h: Tulipa Ruiz

18h10: Rubinho e a Força Bruta

19h20: Bomba Estéreo

20h50: Otto

22h20: Lucas Santtana

23h20: Batalha de bandas

Palco Heineken

16h30: Mario Fischetti

17h45: Nick Warren

19h: Life is a Loop

20h15: Sander Kleinenberg

21h30: Roger Sanchez

22h45: Sharam

0h15: Markus Schulz

