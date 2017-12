Suzano dará passe livre a estudantes a partir de fevereiro A prefeitura de Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, começa hoje um programa de cadastramento para bilhete único que prevê que, a partir de fevereiro do ano que vem (quando as aulas começam), os estudantes possam usar os ônibus gratuitamente. O bilhete também vai ter integração com as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).