Suzane sofre queda em presídio de Tremembé e vai para hospital

SOROCABA - A presidiária Suzane von Richthofen, de 30 anos, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, em 2002, sofreu uma queda acidental e bateu a cabeça na cela da Penitenciária Feminina de Tremembé, no interior de São Paulo, na noite de domingo. Queixando-se de dores, ela foi levada ao Hospital Regional de Taubaté, cidade próxima, em um veículo de resgate do Corpo de Bombeiros, sob escolta da Polícia Militar.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a prisioneira escorregou e caiu de costas quando se dirigia à porta da cela para falar com uma agente. A funcionária que presenciou o acidente viu que a detenta não estava conseguindo se levantar e avisou a administração.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No hospital, Suzane passou por exames de tomografia na região dorsal, mas não foram encontradas lesões graves. Por volta das 2 horas desta segunda-feira, a presa foi levada de volta ao presídio.

Suzane foi colocada sob observação no setor de saúde da unidade e deve voltar para a cela na terça-feira, 22.

Caso. A jovem foi acusada de planejar e participar da morte dos pais, o casal Manfred Albert e Marísia Von Richthofen, em outubro de 2002. Os dois foram assassinados pelos irmãos Daniel, namorado de Suzane, e Christian Cravinhos. De acordo com a investigação, Suzane não se relacionava bem com os pais, que não concordavam com o namoro, e pretendia ficar com o dinheiro da herança.

Ela chegou a confessar o crime e foi condenada a 39 anos de reclusão em regime fechado. Os irmãos Cravinhos também foram condenados, mas passaram a cumprir a pena em regime semiaberto desde fevereiro de 2003. Suzane aguarda decisão de um pedido para cumprir o restante da pena em regime semiaberto.