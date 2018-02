'Sustentabilidade permeia todo o projeto'

Esse programa está dentro de um conceito maior, que é desenhar uma escola sustentável e ter políticas de sustentabilidade. Isso parte do pressuposto que temos de adotar políticas de compras sustentáveis, de um lado, e formar professores, pedagogos e alunos seguindo esse conceito, do outro.

Como acontece na prática?

Comprando material reciclado, por exemplo. Somos o maior comprador de plástico PET reciclado do Brasil no setor público e um dos maiores no setor privado. Todo o plástico do material escolar é de material reciclado. Temos também programas de economia de água e luz e formação de coordenadores pedagógicos na Carta da Terra.

As bicicletas seguem o mesmo conceito?

Sim. Nosso objetivo é que as crianças sejam as grandes defensoras da sustentabilidade. A bicicleta entra nessa linha. O projeto não é só para ensinar as crianças a andar de bicicleta, entra nesse conceito de sustentabilidade.

Como?

A bicicleta é de bambu, que vem de uma ONG do interior de São Paulo. Também vamos colocar um container em cada CEU para as crianças levarem garrafas PET para serem trituradas. Elas vão receber um cupom por isso, e é a soma dos cupons que vai levar cada uma à bicicleta. Você tem um conceito de sustentabilidade que permeia o projeto inteiro.