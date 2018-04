Suspensa parcialmente no dia 22 após incêndio, circulação de trens é retomada

Foi liberada, às 6 horas de ontem, a circulação das composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no trecho entre as Estações Barra Funda e Luz, na Linha 7-Rubi, e entre as Estações Barra Funda e Júlio Prestes, na Linha 8-Diamante. O prefeito Gilberto Kassab esteve no local da interdição para acompanhar a liberação dos dois trechos. A linha férrea naquela região estava fechada desde 22 de dezembro, em razão de um incêndio na Favela do Moinho, que fica ao lado do muro da linha. No domingo, o prédio condenado foi implodido, mas caíram apenas dois dos seis andares. O resto da demolição está sendo feita manualmente desde segunda-feira.