Suspensa eleição do sindicato dos motoristas A juíza do trabalho substituta, Lávia Lacerda Menendez, da 10.ª Vara do Trabalho de São Paulo suspendeu a eleição no Sindicato dos Motoristas de São Paulo. A eleição estava prevista para o dia 11. No dia anterior, a oposição fechou 16 terminais de ônibus e prejudicou 750 mil pessoas. À noite, quando começaria a distribuição das urnas, houve confronto e tiroteio na sede, com dez feridos.