Suspeitos de roubo de caixa eletrônico são presos na zona sul

Três suspeitos de roubarem caixas eletrônicos em um posto bancário dentro de um shopping no centro de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foram presos na madrugada desta sexta-feira, 30, na região do Sacomã, zona sul de São Paulo. Com eles, foram apreendidos cerca de R$ 148 mil.

Segundo a PM, o trio havia acabado de invadir o Shopping do Coração, na Rua Marechal Deodoro, quando foi preso, por volta das 3h30. Os assaltantes renderam um segurança do shopping e pegaram o dinheiro de dois caixas eletrônicos do banco Bradesco instalados no local. Em seguida, fugiram em um Fiat Palio com placas de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada. Uma equipe liberou o segurança do shopping, que foi trancado pelos bandidos em uma sala, enquanto outras viaturas deram início a uma busca. O Palio foi localizado no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta.

Durante a perseguição, o motorista do Palio bateu em pelo menos dois outros veículos. Nas imediações da Rua Ilíria, ele perdeu o controle do carro, que se chocou contra um muro. Lá, os três suspeitos foram presos por policiais do 6º Batalhão. Um deles ficou ferido e precisou ser levado ao Pronto-Socorro (PS) Heliópolis.

Dentro do porta-malas do carro, os policiais encontraram um maçarico. A polícia acredita que pelos menos dois outros criminosos tenham participado do roubo. Até a manhã desta sexta-feira, 30, eles ainda não haviam sido localizados. O caso foi registrado no 95.º Distrito Policial (Heliópolis).