4 suspeitos de participar de assalto a Prosegur em Santos são presos

SANTOS - Quatro suspeitos de participar do assalto à empresa de transporte de valores Prosegur em Santos, no litoral sul de São Paulo, foram presos nesta terça-feira, 30, em São Paulo, no ABC Paulista e também em Caraguatatuba, no litoral norte do Estado. A operação da Polícia Civil cumpriu seis mandados de prisão temporária relacionados ao crime cometido há quase cinco meses.

Foram presos Demetrio de Oliveira Soares, de 37 anos, Helcio Ananias Vilela de Oliveira, de 33, Cleber Dorama Lima Rodriguez, de 36, e Daniel Donizete Colantuono, de 46.

O assalto foi executado na madrugada do dia 4 de abril, na unidade da Prosegur instalada no bairro do Macuco. Um grupo de 18 criminosos chegou ao local em quatro veículos, incluindo um caminhão, que foi usado para derrubar o portão principal.

Fortemente armado, o bando fechou ruas ao redor e explodiu paredes no prédio para acessar o cofre. Houve uma intensa troca de tiros com a polícia em três locais da cidade. Dois policiais militares e um morador de rua morreram.

No total, R$ 12,2 milhões foram roubados, mas a quadrilha abandonou malotes com R$ 8,9 milhões durante a fuga.