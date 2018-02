Suspeitos de morte em quartel serão libertados A Justiça Militar concedeu liberdade provisória aos três soldados presos no Recife após a morte da jovem Monique Valéria de Miranda Costa, dentro de um quartel da Força Aérea Brasileira (FAB), no domingo. Em nota, a Aeronáutica informou que já recebeu os alvarás de soltura e destacou que os acusados permanecerão afastados do serviço armado. Os três militares, que deverão prestar depoimento hoje, alegam que a jovem foi morta por tiro acidental.