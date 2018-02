Suspeitos de matar primas em Santana do Parnaíba são ouvidos

SÃO PAULO - Os dois adolescentes de 15 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato das primas Raizza Tavares Cruz e Elaine Serra Gomes da Cruz, ambas de 13 anos, foram ouvidos na tarde desta sexta-feira, 17. A audiência de instrução sobre o caso aconteceu no Fórum de Barueri, na Grande São Paulo.

Os corpos das adolescentes foram encontrados no dia 14 de maio, após ficarem desaparecidas por mais de uma semana. Segundo a polícia, os corpos não tinham marcas de tiros, facadas ou de violência sexual, e já estavam em estado de decomposição avançada. Perto delas foi encontrado apenas dois celulares e uma caixa contendo um teste de gravidez vendido em farmácia. A suspeita era de que as adolescentes tivessem sido envenenadas com algum tipo de droga.