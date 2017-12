Suspeitos de matar ciclista na Fernão Dias têm prisão decretada

SÃO PAULO - A Polícia Civil identificou dois suspeitos de roubar e matar a ciclista Consuelita Rosário da Silva Freitas, de 43, no domingo, 19. A prisão temporária da dupla foi decretada nesta terça-feira, 21, e agora a polícia faz buscas para localizá-la.

A Delegacia Seccional de Guarulhos informou que os autores do latrocínio são Igor Tenório dos Santos e Leonardo da Silva Souza, ambos de 19 anos. Na manhã de domingo, a ciclista foi baleada e morta com um tiro no peito durante um assalto na altura do quilômetro 87 da Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O marido dela, Leonardo Ferreira de Freitas, 46 anos, estava junto e também foi atingido por um tiro, mas sobreviveu. De acordo com a polícia, Consuelita e Freitas tiveram as bicicletas levadas pelos criminosos, que surgiram de um dos acostamentos na pista sentido Belo Horizonte da rodovia federal. As vítimas não reagiram ao assalto.

Até o mês de maio, a cidade de Guarulhos já tinha registrado oito casos de assalto seguido de morte (latrocínio), de acordo com as estatísticas criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em todo Estado, são 148 casos.