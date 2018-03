Suspeitos de extorsão contra Júlio Lancelotti têm prisão decretada

SÃO PAULO - Os suspeitos de ameaçarem de morte o padre Júlio Lancelotti no início de janeiro tiveram prisão preventiva decretada dia 10 de fevereiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 23.

O casal Anderson Batista e Conceição Eletério são acusados de ter ameaçado Lancelotti com o objetivo de que ele os entregasse quantias em dinheiro. Os dois permanecem foragidos e ainda não foram presos.

As ameaças por telefone eram constantes, mas no dia 11 de janeiro a vítima foi abordada pelos indiciados na porta de sua casa. Anderson teria dito ao padre que iria matá-lo com um tiro na cabeça e afirmado:"não pense você que eu tenho medo da policia, não tenho não."

O caso de Júlio Lancelotti começou em agosto de 2007, quando o padre denunciou à polícia um suposto esquema de extorsão de R$ 80 mil, praticado durante três anos. Na época, o religioso acusou Anderson, Conceição, Evandro dos Santos Guimarães e Everson dos Santos Guimarães, afirmando que os criminosos pretendiam fazer contra ele uma falsa denúncia de abuso de menores além de ameaças de agressão, caso ele não desse o dinheiro.

Em duas decisões, uma em 2008 e outra em 2010, o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu os quatro acusados de extorsão.