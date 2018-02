Suspeitos de assaltar mais de 15 bancos são presos em SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu neste domingo, 5, três suspeitos de integrar uma quadrilha que arrombava cofres de bancos em São Paulo. Dois deles foram encontrados na região de Praia Grande, litoral paulista, e o outro em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foram apreendidos três veículos, armas, munições e ferramentas utilizadas nos roubos.

Segundo o delegado titular do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 8ª Seccional, Arli Antônio Reginaldo, as investigações começaram há cerca de três meses, no dia 9 de março, quando houve uma tentativa de furto ao cofre de uma agência do Bradesco na Avenida Sapopemba. Pelo menos 15 boletins de ocorrência com o mesmo tipo de modus operandi no assalto a agências bancárias foram encontrados desde novembro de 2010.

Em todos os casos analisados, a quadrilha quebrava a parede lateral ou do fundo da agência e, uma vez dentro dela, seguia quebrando as paredes internas até chegar ao cofre. O suspeito de ser o encarregado de cortar as chapas que blindavam cofre está entre os presos.