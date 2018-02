Suspeitos de assaltar joalheria são mortos Dois dos quatro suspeitos de terem assaltado uma joalheria no Norte Shopping, na semana passada, foram encontrados mortos, na noite de sábado, em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. Um deles é Paul Magno de Oliveira, que fugiu na madrugada de sábado do Hospital Municipal Souza Aguiar, onde estava internado sob custódia. O outro é Alonso Ferreira Gomes, conhecido como "Cara Torta". No assalto à joalheria, morreu o aposentado Ronaldo Aquino, de 74 anos, atingido por bala perdida.