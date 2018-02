Suspeitos de assaltar casa de apresentador são identificados

SÃO PAULO - Policiais civis identificaram todos os suspeitos de terem assaltado o humorista e apresentador do programa A Praça é Nossa, do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, no dia 23 de junho. Ele foi feito refém e assaltado por bandidos quando chegava para passar o feriado em sua chácara, na zona rural de Sorocaba, interior paulista.

Após a instauração do inquérito, os policiais conseguiram identificar os carros que foram usados durante o assalto e os responsáveis pelo roubo. Foram emitidos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. Um rapaz de 25 anos foi preso e será encaminhado à carceragem do 77ºDP (Santa Cecília). Outro, de 21, não estava em casa quando os policiais foram cumprir os mandados, mas permanece procurado. Dois jovens de 18 anos que também participaram da ação morreram no mês passado.