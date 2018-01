Suspeitos batem carro durante perseguição policial na zona sul

SÃO PAULO - Um carro se chocou contra o portão de um prédio na Avenida Fagundes Filho, na região do Jabaquara, na zona sul da capital paulista, durante uma perseguição policial na manhã desta quarta-feira, 17. Segundo a Polícia Militar, o veículo havia sido roubado pelos criminosos momentos antes do acidente. Uma pessoa foi detida.

O caso aconteceu por volta das 5 horas. De acordo com a corporação, o proprietário do carro havia sido alvo de um assalto e, após ser liberado pelos bandidos, foi até uma Base Comunitária da PM, onde informou os dados do veículo.

Ao localizarem o carro, os policiais passaram a fazer o acompanhamento, diz a PM. Os suspeitos, no entanto, teriam perdido o controle da direção e se envolvido no acidente na Avenida Fagundes Filho, próximo à Avenida Professor Abraão de Morais.

Ferido, um dos ocupantes do carro foi encaminhado ao Hospital Municipal do Jabaquara, também na zona sul, mas passa bem. Outro ocupante foi detido pelos policiais. O caso foi registrado no 35º Distrito Policial (Jabaquara).