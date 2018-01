Suspeitos atiram contra base da PM no Guarujá

Três homens dispararam no fim da noite de ontem contra uma base militar no bairro Santa Rosa, no Guarujá, litoral sul do Estado. O ataque seria uma represália à morte de dois suspeitos duas horas antes, segundo a Polícia Militar (PM). Policiais e suspeitos chegaram a trocar tiros, mas ninguém ficou ferido.

Segundo a corporação, três homens passavam a pé em frente à base por volta das 23 horas quando começaram a atirar. A polícia revidou, mas os suspeitos conseguiram fugir.