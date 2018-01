Suspeito usa arma de brinquedo e é agredido por vítimas em ônibus

SÃO PAULO - Um assaltante foi dominado e agredido por passageiros de um ônibus em Guarulhos, na Grande São Paulo, após as vítimas perceberam que a arma usada no crime era de brinquedo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à delegacia na tarde desta quarta-feira, 6.

Por volta das 16h30, dois criminosos anunciaram o assalto dentro do ônibus que passava na Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 225, no sentido São Paulo. Eles usaram um simulacro para roubar os passageiros, que, no entanto, perceberam que os bandidos não estavam armados durante a ação.

Um dos criminosos conseguiu fugir, levando com ele os objetos roubados. O outro suspeito, um rapaz de 19 anos, desempregado e com duas passagens por roubo, acabou dominado pelas vítimas, que o agrediram. Ele sofreu escoriações no rosto e na boca.

O suspeito foi preso por policiais rodoviários e levados ao 2º Distrito Policial de Guarulhos (Vila Galvão), onde as vítimas também prestaram depoimento. O segundo assaltante permanece foragido.