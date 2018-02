Suspeito tem longa ficha criminal e está detido no interior O comerciante acusado de ter provocado a morte de Gesiele dos Santos Varolo, em 1997, então com 13 anos, tem hoje 45 anos e está preso em São Roque. Ele foi detido em 31 de janeiro deste ano por portar documentos falsos, quando deixava uma favela em Ibiúna, no interior de São Paulo. Ele dirigia um Fiat Punto preto e foi parado por guardas civis municipais. Tinha três documentos de identidade, todos de Mato Grosso do Sul, seu Estado de origem.