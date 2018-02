Suspeito nega esquartejamento, mas admite ter espalhado partes do corpo

SÃO PAULO - A polícia prendeu João Eduardo Jerônimo, de 29 anos, suspeito de participar do crime de esquartejamento de um homem encontrado no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo. Jerônimo foi detido nesta sexta-feira, 4, na Bela Vista, pela Polícia Militar, e encaminhado ao 5.º Distrito Policial (Aclimação).

Ele é morador de rua, usuário de crack e já tinha passagem pela polícia por roubo. Jerônimo negou ter matado e esquartejado a vítima, mas confessou que distribuiu partes do corpo em Higienópolis.

Antes de ser ouvido formalmente, Jerônimo chegou a dar a versão que recebeu R$ 30 de um homem em um carro prata para distribuir as partes dos corpos. Essa informação não foi esclarecida no interrogatório e, por isso, a polícia ainda não concluiu exatamente qual o envolvimento dele com o crime.

O suspeito disse que não sabia do que se tratava o conteúdo das sacolas. Segundo a polícia, Jerônimo é responsável por distribuir apenas as sacolas da região de Higienópolis, não a que continha uma cabeça humana na Praça da Sé. Por isso, é investigada a participação de mais pessoas no crime.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Por ora, o morador de rua só esclareceu que foi levar (as sacolas), disse o delegado titular do 5.º DP, Carlos Eduardo Silveira Martins. "Se houve pagamento, se alguém determinou, se ele foi o autor, tudo será investigado." Segundo o delegado, o suspeito disse que "não olhou as sacolas e só sentiu que elas estavam pesadas".

Como o homem estava sob efeito de drogas e passou a ter dificuldades para depor, ele foi levado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O morador de rua estava em liberdade condicional, que foi revogada em janeiro e, por isso, já tinha um mandado de prisão decretado. Jerônimo foi condenado a uma pena de cinco anos e quatro meses por roubo. Como estava foragido, não será necessário um pedido de prisão cautelar.

Retrato falado. Após ser preso e levado à delegacia ontem, o morador de rua foi identificado por um investigado por causa da semelhanças com retrato falado divulgado nesta quinta-feira, 3. Ao ser interrogado, ele inicialmente negou participação no crime. Em seguida, confessou participação apenas na distribuição das sacolas.