Suspeito morre em tiroteio com a PM na zona sul

Um homem armado com um fuzil AR-15 morreu em uma troca de tiros com policiais militares da Força Tática do 16º Batalhão no início da madrugada desta quarta-feira, 27, no Jardim Olinda, região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Um outro suspeito, que segundo a PM seria comparsa do homem morto, foi preso nas imediações. De acordo com informações da corporação, eles fariam parte de uma quadrilha especializada em roubos a condomínios e caixas eletrônicos, que já era investigada pelo Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado (Deic), da Polícia Civil.

Às 23h15 da terça-feira, 26, a PM recebeu um chamado de averiguação de invasão de domicílio na Rua Gil Simões da Costa. No local, equipes do policiamento de área do 16º Batalhão detiveram Felipe Nicaccio, de 33 anos, armado com uma pistola. Nicaccio disse aos policiais que poderia haver outras pessoas armadas dentro de uma residência na rua de trás, a Alexandre Biagio.

Os PMs resolveram entrar no sobrado indicado pelo suspeito, onde morava o homem morto minutos depois na troca de tiros com os policiais. Protegidos por escudos balísticos, eles revistaram o andar térreo do imóvel e não encontraram nada, mas ouviram conversas vindas do pavimento superior.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entretanto, ninguém foi preso na residência. Os policiais acreditam que pelo menos cinco pessoas, entre homens e mulheres, tenham fugido do local, a pé, levando armas. Dentro do sobrado, os policiais encontraram uma sacola com uma pistola e um cinturão feito de um suposto artefato explosivo, que será encaminhado à perícia.

Enquanto uma equipe permanecia no sobrado, outra, formada por dois integrantes da Força Tática, foi até a casa ao lado. Eles contaram ter aberto o portão e entrado no jardim, por volta das 0h40, quando foram surpreendidos por tiros disparados pelo suspeito, que pulou o muro do sobrado para tentar se esconder na casa vizinha. Houve revide. O homem, que estava armado com um fuzil AR-15, acabou baleado. Ele chegou a ser levado ao Pronto-Socorro (PS) do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos.

Na fuga, os criminosos abandonaram quatro carros estacionados na rua: um Celta vermelho, um Palio Weekend, um Ecosport e um Palio, todos da cor prata. Os dois últimos são roubados. Os materiais apreendidos - entre eles o fuzil, as pistolas de calibre 765 e 380 e a possível bomba - foram apresentados no Deic.