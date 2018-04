Suspeito morre em perseguição policial na marginal Tietê

Segundo a polícia Militar, por volta das 10 horas, uma equipe em patrulhamento suspeitou de três indivíduos que em um Peugeot. Os suspeitos tentaram fugir quando os policiais pediram para parar, dando início a uma perseguição policial pela pista expressa da via. Um dos suspeitos também atirou contra os policiais, que revidaram.

Na altura da Ponte do Piqueri, na zona norte da capital, o motorista do veículo perdeu o controle do carro e capotou. Um dos suspeitos foi levado para o hospital, onde faleceu. Os outros dois também foram encaminhados a hospitais da região. Um motociclista também se feriu durante o capotamento.

Dentro do veículo, que não possuía registro de roubo, foram encontradas duas pistolas, uma calibre 765 e outra calibre 45. Nenhum dos suspeitos era procurado pela Justiça, segundo a PM.

Por conta do acidente, a pista central da marginal permanecia fechada pelas viaturas policiais por volta das 14h30. Duas faixas da pista expressa também estavam interditadas pelo veículo acidentado.